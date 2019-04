Bezprecedensowy gest papieża Franciszka. Ucałował stopy skonfliktowanych przywódców

Papież Franciszek zaprosił do Watykanu polityków z Sudanu Południowego. Podczas spotkania z nimi klęknął i, nie bez oporów z ich strony, pocałował stopy pięciorga polityków. - Pamiętajcie, że wraz z wojną traci się wszystko - prosił.

Do spotkania doszło w czwartek w Watykanie. Papież Franciszek zaprosił polityków z Sudanu Południowego na dwudniowe rekolekcje w intencji pokoju w tym kraju. - Proszę was jak braci, byście pozostali w pokoju. Proszę z całego serca, pozwólcie nam iść naprzód. Będzie wiele problemów, ale one nas nie pokonają. Rozwiążemy wasze problemy - mówił w trakcie wystąpienia.