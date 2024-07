Bezpieczniej na kolei – co warto wiedzieć?

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego

Drugi ważny projekt to Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. Skierowany jest on do pracowników sektora kolejowego oraz inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego, którzy zajmują się bezpieczeństwem i badają, czy infrastruktura jest w dobrym stanie. To duże, kompleksowe działanie edukacyjne. Zmierza do wyrównania poziomu wiedzy wśród pracowników kolei. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa na kolei w Polsce.