Bestia seksualna z CIA. Agent się przyznał

Były funkcjonariusz CIA, oskarżony o napaści na tle seksualnym, przyznał się do winy w części dotyczącej zarzutów federalnych. Pokrzywdzonych jest co najmniej dwadzieścia kobiet. Mężczyźnie grozi kara do 30 lat pozbawienia wolności.

This photo provided by the FBI on Oct. 25, 2023 shows Brian Jeffrey Raymond.

Źródło: East News