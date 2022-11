Berlin uderzył w Chiny. "Nie będziemy tego tolerować"

W środę w tej samej sprawie stanowisko zajął holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra. Okazało się bowiem, że Chińczycy otworzyli w Amsterdamie i Rotterdamie placówki swoich służb bezpieczeństwa i wzywali na przesłuchania mieszkających na uchodźstwie chińskich opozycjonistów. Jeden z nich ujawnił holenderskim mediom, że przedstawiciele takiego biura wezwali go telefonicznie na przesłuchanie do swojej siedziby w Holandii i usiłowali zmusić do powrotu do kraju.