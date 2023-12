Berlin przygotowuje sylwestra. Są spodziewane zamieszki

Szacuje się, że w sylwestrowej imprezie przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie udział może wziąć nawet 65 tys. osób. Od wielu dni trwają przygotowania do tego wydarzenia. Ludzi do miasta mają przyciągnąć festiwal foodtrucków i wielkie show pod nazwą "Celebrate at the gate" z udziałem gwiazd. O północy odbędzie się wielki pokaz sztucznych ogni.