Berlin. Bezdomni goście z Polski

Niezdolni do mieszkania

Niemiecki rząd postawił sobie za cel przezwyciężenie problemu bezdomności w Niemczech do 2030 roku. Zdaniem organizacji pozarządowych jest to cel mało realistyczny, zwłaszcza, że mieszkań w dużych miastach dramatycznie brakuje. W Berlinie na różne sposoby i nie tylko doraźnie próbuje się pomóc ludziom bez dachu nad głową, np. poprzez odwzorowany z USA program "Housing First". Dzięki niemu osoby bezdomne mogą bez zbędnej biurokracji i wstępnych warunków dostać mieszkanie, a następnie pomaga się im je utrzymać. Taka pomoc skierowana jest jednak tylko do osób uprawnionych do świadczeń socjalnych. Polak, który nie pracował w Niemczech legalnie albo pracował zbyt krótko, już się nie załapie.