Benoît Mandelbrot bohater Google Doodle. Kim był naukowiec?

Przyszedł na świat 20 listopada 1924r. w Warszawie w rodzinie litewskich Żydów, którzy po I wojnie światowej osiedlili się w Polsce. Benoît Mandelbrot do 1936 r. mieszkał w Polsce, potem przeprowadził się do Francji .

Od 1957 r. pracował w USA dla firmy IBM, gdzie mógł korzystać z najnowocześniejszych komputerów. Stał się jednym z pionierów w dziedzinie wykorzystania komputerów do badań naukowych. Dzięki wprowadzeniu do nich danych z prac dwóch francuskich matematyków - Gastona Julii i Pierre'a Fatou, którzy badali zachowanie pewnych funkcji, stworzył wykresy nazwane przez siebie fraktalami, a sam zyskał miano ojca geometrii fraktalnej.

W 1979 roku odkrył " zbiór Mandelbrota" - "podzbiór płaszczyzny zespolonej, którego brzeg jest jednym z najbardziej znanych fraktali". Trzy lata później przyczynił się do spopularyzowania geometrii fraktalnej, publikując swoje dzieło "The Fractal Geometry of Nature". Jego pionierskie badania odegrały znaczącą rolę w zaznajomieniu świata z koncepcją fraktali - nieregularnych, ale nieskończenie powtarzających się kształtów matematycznych, występujących w naturze i w naszym codziennym życiu.