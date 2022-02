Ben & Jerry's krytykuje wysyłanie amerykańskich wojsk do Europy. Mocne odpowiedzi Żaryna i Sikorskiego

Amerykański producent lodów Ben & Jerry's zaapelował na Twitterze do prezydenta Joe Bidena, by nie wysyłał kolejnych oddziałów US Army do Europy w związku z groźbą rosyjskiej agresji na Ukrainę. - To tylko podsyca płomień wojny – czytamy we wpisie. Na to przesłanie natychmiast zareagował Stanisław Żaryn, rzecznika ministra-koordynatora służb specjalnych w rządzie Mateusza Morawieckiego. - Wstydźcie się. Działacie na korzyść Kremla – czytamy w serii jego wpisów. Do sprawy odniósł się także Radosław Sikorski.