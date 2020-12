Belgia. Coraz więcej seks-prywatek i coraz wyższe mandaty

Na początku listopada Belgia zaostrzyła restrykcje związane z obowiązującym w kraju częściowym lockdownem, w tym drastycznie ograniczając liczbę kontaktów towarzyskich. Tygodniowo do domu można zaprosić jedną osobę, a cztery osoby mogą spędzać razem czas na zewnątrz. W Belgii wprowadzono też godzinę policyjną - w Brukseli i Walonii od godz. 22 do 6 rano, a we Flandrii od północy. Ale nie wszyscy chętnie stosują się do zakazów.