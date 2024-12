Będzie wniosek o ukaranie. Stróżny nie stawił się przed komisją

Planowane przesłuchanie Andrzeja Stróżnego miało odbyć się w poniedziałek, jednak były szef CBA nie stawił się na posiedzenie. W odpowiedzi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (TD-PSL) wystąpiła z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie Stróżnego grzywną. Wniosek ten został jednogłośnie poparty przez członków komisji.

Wiceszef komisji Witold Zembaczyński (KO) porównał sytuację do gry w szachy.

Andrzej Stróżny rozpoczął swoją karierę w policji, a w 2006 roku przeszedł do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), gdzie kierował delegaturą w Katowicach. W 2020 roku objął stanowisko szefa CBA, zastępując Ernesta Bejdę, i pełnił tę funkcję do grudnia 2023 roku. To właśnie w okresie jego kierownictwa ujawniono przypadki inwigilacji polityków opozycji z wykorzystaniem Pegasusa.