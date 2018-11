Będzie kontrmanifestacja przeciwko Marszowi Niepodległości. Jest zapowiedź

Obywatele RP, KOD i Strajk Kobiet - oto organizatorzy kontrmanifestacji przeciwko Marszowi Niepodległości. Pojawił się również apel do władz Warszawy o zakazanie Marszu.

- Wspólnie z KOD - em Mazowsze, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet i Warszawskim Strajkiem Kobiet wezwaliśmy do przybywania na skwer przy rondzie de Gaulle'a - w dokładnie to miejsce, z którego nas wyniesiono rok temu - zapowiedział Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP.

Dodał, że uczestnicy akcji będą stać w milczeniu , a ich hasłem przewodnim będzie "konstytucja". - Konstytucja jest tym, co na stulecie polskiej niepodległości uważamy za w Polsce najcenniejsze - to jest taka wartość, jak polskie godło czy polskie barwy narodowe - podkreślił Kasprzak.

Twórca formacji zaznaczył również, że jeśli dojdzie do przestępstw i wykroczeń podczas Marszu Niepodległości, uczestnicy kontrmanifestacji będą starali się zablokować przemarsz. - Jeżeli uda się stanąć na trasie tego przemarszu, to to zrobimy - w przekonaniu nie takim, że fizycznie uda nam się ten marsz zatrzymać, bo to ani nie o to chodzi, ani nie wydaje się możliwe, natomiast w przekonaniu, że stajemy tam, gdzie powinna już bardzo od dawna, również za poprzednich rządów, stać państwowa policja - powiedział lider Obywateli RP, podkreślając, że Marsz Niepodległości powinien być zakazany.