Będzie kolejna edycja projektu "Trenuj z wojskiem". Ruszył nabór

"Trenuj z wojskiem 5". Zajęcia z żołnierzami różnych rodzajów sił zbrojnych

- Można się zapisać do pancerniaków, terytorialsów, spadochroniarzy, marynarzy, logistyków, ale także do akademii wojskowej, czy do wojskowego centrum szkoleniowego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - czytamy.