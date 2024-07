Będzie groźnie. Ostrzeżenia IMGW dla większości województw

Drugim stopniem ostrzeżenia objęte zostały powiaty zlokalizowane na południu Małopolski. W tych rejonach przewiduje się wystąpienie burz, które będą charakteryzować się niezwykle intensywnymi opadami deszczu. Szacuje się, że mogą one wynieść od 30 do 40 mm. Dodatkowo, przewiduje się porywy wiatru, które mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h. Lokalnie istnieje również ryzyko wystąpienia opadów gradu.