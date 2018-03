Będzie cieplej, ale deszczowo. Pogoda na trzy dni

Najbliższe trzy dni będą ciepłe - termometry wskażą dodatnie temperatury. Nie będzie to jednak dobry czas na spacery. Możemy spodziewać się bowiem deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem.

Z każdym dniem będzie coraz cieplej (Pixabay.com)

W środę, prawie przez cały dzień, będzie pochmurno. Możemy przygotować się też na deszcz. Na północy kraju opady będą najintensywniejsze, spodziewajmy się tam deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Pogodniej będzie do południa jedynie w środkowej i południowej części Polski. Kierowcy będą musieli uważać - na drogach będzie ślisko. Temperatura wyniesie od +1 do +3 st. C na północy i od +4 do +8 w centrum i na południu kraju.

Jak będzie w czwartek? Czeka nas zmienna pogoda. Po chmurach przyjdą przejaśnienia. Od czasu do czasu popada deszcz. Na północnym-wschodzie Polski pojawi się deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od +2 do +5 st. C na północy oraz od +6 do +9 st. C w centrum i na południu kraju.

Piątek będzie jeszcze cieplejszy. Na północy temperatura wyniesie od +4 do +7 st. C, a w centrum i na południu Polski - od +8 do +11. Tego dnia pojawi się więcej chmur, będzie trochę przejaśnień i słonecznych chwil, ale od czasu do czasu popada również deszcz.

