Będą kontrole na granicy ze Słowacją? Nieoficjalne doniesienia

Przywrócenie kontroli "ostatecznością"

- Nie możemy w żaden sposób utrudniać tych kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej - zaznaczyła. Dodała, że jedynymi działaniami, które mogą być podejmowane, są kontrole legalności pobytu oraz kontrole na drogach dojazdowych do granicy. - I to robimy. Ale to są tylko kontrole wyrywkowe - wyjaśniła.