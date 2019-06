Beczki z chemikaliami porzucone przy A2. Do akcji ruszyła jednostka ratownictwa chemicznego

Strażacy z jednostki ratownictwa chemicznego w Warszawie badają beczki z chemikaliami porzucone niedaleko wsi Baranów (woj. mazowieckie), na drodze technicznej obok autostrady A2.

Jak relacjonuje jeden ze świadków, w niedzielę około południa mieszkańcy odkryli kilkadziesiąt beczek i pojemników na chemikalia porozrzucanych na terenach zielonych w sąsiedztwie wiaduktów nad autostradą A2. - Jest tu dużo beczek 100-litrowych, ale też kilka zbiorników o pojemności 1000 litrów. Strażacy wyposażeni w kombinezony przeciwchemiczne próbują rozpoznać, co to zawierają te pojemniki - opisuje świadek akcji.

- Beczki zawierają oleistą, śmierdzącą ciecz. Wstępne badanie miernikami wykluczyło, że są to najbardziej niebezpieczne chemikalia jak chlor czy amoniak. Na razie trudno określić zagrożenie. Zabezpieczyliśmy teren, a dalsze rozpoznanie będzie prowadzone przez specjalistów - mówi WP mł. bryg. Krzysztof Tryniszewski.

To już kolejne takie znalezisko w okolicy. Pod koniec kwietnia podobne porzucone beczki z chemikaliami znaleziono przy autostradzie A2, ale w okolicach Pruszkowa. Do zabezpieczenia substancji również wezwano służby. Beczki zostały przetransportowane do utylizacji. Jednak osób, które je porzuciły, nie udało się ustalić.