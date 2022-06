Beata Szydło zaskakuje. Chce pochwalić niemiecki rząd

– A więc sami Niemcy, którzy do tej pory forsowali te pomysły, teraz zorientowali się, że to jest szaleństwo i trzeba to powstrzymać – dodała. – Jeżeli to się sprawdzi, to sama się zdziwię, ale mogę powiedzieć, że pochwalę Niemców i niemiecki rząd za to – kontynuowała w "Gościu Wydarzeń" polityk.