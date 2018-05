Beata Szydło odpowiada na zarzuty. "Polityka to nie zajęcie dla grzecznych dziewczynek"

Była premier, która w ostatnich miesiącach ma za sobą nie najlepszą passę, postanowiła odpowiedzieć krytykom. Odnosząc się do kwestii nagród dla ministrów, Beata Szydło twierdzi, że musiała "stanąć po stronie swoich ludzi".

Była premier uważa, że do jej dymisji przyczyniła się postawa mediów, które regularnie ją "grillowały". Przyznaje jednak, że nie bez znaczenia była również "szkodliwa rozgrywka wewnetrzna", która miała miejsce w PiS.

- Nie tak łatwo mnie zniszczyć. I na to nie pozwolę. Na własnej skórze przekonałam się, że polityka to nie jest zajęcie dla "grzecznych dziewczynek". Tamtego dnia byłam bardzo zmęczona i zdenerwowana. Chciałam jednak, by wszystko odbyło się tak, aby jak najmniej zaszkodzić mojemu klubowi - mówi o swojej dymisji na łamach "Sieci".