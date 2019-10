Beata Szydło komentuje słowa Lecha Wałęsy: to nie mieści się w głowie

Podczas konwencji KO wystąpił były prezydent Lech Wałęsa. Nazwał on zmarłego Kornela Morawieckiego "zdrajcą". - To brak szacunku i dla tych, którzy żyją, i przede wszystkim brak szacunku dla pamięci zmarłego i tak wybitnego Polaka - skomentowała te słowa była premier, europosłanka Beata Szydło.

Przypomnijmy, że Lech Wałęsa był gościem konwencji KO w Warszawie. - Wybaczyłem szefowi Solidarności Walczącej, bo po chrześcijańsku należy to zrobić, a co oni z niego robią? Bohatera. A on w środku stan wojennego, gdy atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów! - stwierdził były prezydent.