Beata Mazurek gani Grzegorza Schetynę. "Bajki to wieczorem"

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej swoim zachowaniem pokazują słabość. Tak twierdzi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Kiedy w mediach społecznościowych przeczytała, co Grzegorz Schetyna powiedział o Prawie i Sprawiedliwości, postanowiła zareagować.

- Będziemy udowadniać codziennie, że to, co zrobił PiS, przekracza wszelkie normy. Zapłacą za to politycznie i prawnie. Mieli wiedzę i byli częścią układu - mówił rano w radiowej Trójce Grzegorz Schetyna. Ten fragment wypowiedzi pojawił się na twitterowym profilu radia. Beata Mazurek nie przeszła obok niego obojętnie.