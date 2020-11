Bayer Full. Legenda disco polo broni dotacji. "Majteczki w kropeczki" pamięta każdy

Bayer Full. Świerzyński zadrwił z Kultu

Fundusz Wsparcia Kultury wciąż budzi emocje. Rządowa pomoc finansowa była na tyle krytykowana, że zdecydowano się zawiesić program. Pieniądze dla artystów miało otrzymać ponad 2,6 tysiąca podmiotów. Wsparcie w wysokości 550 tysięcy złotych miało też trafić do lidera Bayer Full Sławomira Świerzyńskiego. Łącznie do rozdania było 400 milionów zł.

Tak wysoka kwota dla zespołu disco polo wzburzyła internautów. Oliwy do ognia dolał sam Świerzyński, który zadrwił z zespołu Kult. - A kto by chciał kupić ich płytę? Kto pamięta taki zespół jak Kult? - w rozmowie z Polsat News. Lider Bayer Full nie docenił jednak fenomenu zespołu Kazika Staszewskiego, bo chętnych znalazło się sporo. Cały nakład płyty z koncertu nagranego podczas Pol'And'Rock Festival już wyprzedano.

Bayer Full. Historia zespołu

Bayer Full to najstarszy i jeden z najpopularniejszych zespołów disco polo. Liderem i wokalistą zespołu jest Sławomir Świerzyński. Zespół na polskiej scenie obecny jest od 1984 roku. Wylansował wiele hitów polskiej muzyki tanecznej. "Majteczki w kropeczki", "Moja mała blondyneczko" czy "Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina" zna każdy. To jedne z największych hitów w historii disco polo w Polsce.