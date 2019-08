Bartoszylas. Wypadek i dachowanie na Kaszubach. 3,6 promila i bez prawa jazdy

Wypadek pod Kościerzyną w Pomorskiem. Dwie osoby zostały ranne. Kompletnie pijany 49-latek wsiadł za kierownicą opla i rozbił go o drzewo. Mężczyzna miał 3,6 promila alkoholu w organizmie.

- Kierowca ma urazy głowy i nóg. Do szpitala trafił także 16-letni pasażer auta. Z urazem klatki piersiowej i pleców śmigłowcem LPR przetransportowano go do szpitala w Gdańsku - wyjaśnia portalowi koscierski.info kom. Mariusz Perszewski z policji w Kościerzynie.