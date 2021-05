Bartosz Arłukowicz gościem programu "Tłit"

PiS i Lewica to wygrani, a PO i Solidarna Polska - przegrani głosowania w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE - wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. W wynikach nie ma bezwzględnych wskazań powyżej połowy, za to 47 proc. badanych wskazuje, że to PiS skorzystał na ratyfikacji, 23,5 proc., że Lewica. Dla 9 proc. to Porozumienie Jarosława Gowina jest wygranym tego głosowania. Jeśli chodzi o tych, którzy stracili, to na pierwszym miejscu wskazywana jest Koalicja Obywatelska - 38 proc. na drugim 15 proc. - Solidarna Polska. Na trzecim miejscu wskazywana jest Lewica - 11 proc.