Bartosz Arłukowicz gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Jak dowiaduje się 300polityka, na ten tydzień planowane jest wykonanie rekordowego 1,3 miliona szczepień. W minionym tygodniu wykonano ich ok. 1,1 miliona. Już na początku tygodnia do Polski ma trafić ponad 870 tysięcy szczepionek Pfizera, a także ponad 200 tysięcy AstraZeneca.