Bartłomiej Wróblewski nowym RPO? Adam Bodnar zabrał głos

Na 19 listopada Trybunał Konstytucyjny wyznaczył odwołaną 20 października rozprawę w sprawie przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich , gdy parlament nie wybrał jego następcy. - Mam nadzieję, że do tego czasu zostanie wybrany nowy Rzecznik Praw Obywatelskich w trybie zgodnym z Konstytucją - powiedział Adam Bodnar, goszcząc na antenie TVN24.

Bodnar odniósł się również do wysunięcia przez PiS kandydatury posła Bartłomieja Wróblewskiego. - Jeżeli nawet pan Bartłomiej Wróblewski zostanie wybrany przez Sejm za zgodą Senatu, to oczywiście on będzie miał prawo być zgodnie z Konstytucją Rzecznikiem Praw Obywatelskich - powiedział obecny RPO, dodając, że stara się nie wypowiadać na temat potencjalnych kandydatów.