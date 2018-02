Bartek toczy heroiczną walkę o dom dla psa. Nikt nie chce go zaadoptować

Uroczy piesek od ponad roku czeka na kogoś, kto zechce się nim zaopiekować. Bartek, jeden z wolontariuszy schroniska w Korabiewicach VIVA dwoi się i troi, aby znaleźć dla niego prawdziwy dom. Co tydzień uczy go dyscypliny i gdzie się da publikuje zdjęcia Rolanda.

Patrząc na wesołego, w pełni zdrowego psiaka trudno uwierzyć, że do tej pory nikt go nie zaadoptował. "Niech ktoś zabierze Rolanda ze schronu. Siedzi tam sam i marnuje najpiękniejszy czas swojego życia" – zapewnia w rozmowie z Wirtualną Polską Bartek Kozłowski

2-letni pies jest w pełni przygotowany do tego, aby opuścić schroniskowy boks i przenieść się do ciepłego domu. Bartek wspólnie z trenerem behawioralnym uczył go cierpliwości i skupienia na opiekunie.

Wolontariusz cały czas zastanawia się, dlaczego Roland wciąż jest w schronisku. "On ma farta, ale dla innych psów. Każdy, który trafił z nim do boksu, wyjeżdżał, a on zostawał" - przyznaje Bartek. Mężczyzna sam nie jest w stanie zaadoptować psa. "Uwielbiam Rolanda, ale adopcja, to decyzja całej rodziny. Mamy już jednego psa ze schroniska" - wyjaśnia.