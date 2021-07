"Bardziej zakaźny i trudniejszy do zwalczenia". Wariant Lambda dotarł do Australii

Wariant Lambda znany był wcześniej naukowcom pod nazwą C.37. Należy on do 11 oficjalnie uznanych przez Światową Organizację Zdrowia wariantów SARS-CoV-2. Pierwotnie wariant ten wykryty został w Peru pod koniec zeszłego roku. Łącznie zidentyfikowano go na terenie 29 krajów na całym świecie.