Barbara Nowak skarżyła się w Radiu Maryja. "Padła cała masa kłamstw"

- Ci państwo i ta ekipa kocha się w happeningach i cały czas je urządza - skomentowała tę decyzję Barbara Nowak w programie "Aktualności dnia" na antenie Radia Maryja. - Dla mnie to wszystko jest niezrozumiałe. Rząd, który rozpoczyna rządzenie, powinien mieć jakieś plany do zrealizowania. Skoro było aż tak źle za poprzedniej ekipy, to rozumiem, że teraz trzeba zakasać rękawy i ciężko pracować. Natomiast najwyraźniej wygląda na to, że najważniejszą sprawą są uszczypliwości personalne - mówiła.