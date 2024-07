Barbara Nowak rezygnuje z mandatu. Kto ją zastąpi?

Barbara Nowak wyraziła swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji, mówiąc dziennikarzom: - Nie pod drodze mi z takim układem. W piątek na platformie X napisała: "Nie uciekłam z pola walki. To nie był front. Po aktach szantażu, próbach przejścia do opozycji, nastąpił podział łupów. Wracający po zdradzie, jeszcze więcej dostali. Wyszłam, bo pamiętam, co obiecałam moim Wyborcom i nie sprzeniewierzę się ślubowaniu radnego. Honor nie ma ceny".