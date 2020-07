Barbara Nowacka gościem programu "Tłit"

TVN i TVN24 oraz największe portale internetowe: Onet i Wirtualna Polska postanowiły wspólnie zorganizować debatę wyborczą. Wystosowano zaproszenia do obu kandydatów, jednak tylko Trzaskowski je przyjął. Sztab Dudy odmówił. Ostatecznie do debaty dojdzie, ale prezydent stanie jednak przed kamerą. W czasie, gdy miał się zmierzyć z kontrkandydatem, będzie udzielał wywiadu ogólnopolskiej telewizji.

Czy w takim razie dojdzie do debaty TVP w Końskich? Eksperci nie mają wątpliwości: Rafał Trzaskowski powinien wziąć udział w debacie z prezydentem Andrzejem Dudą. - To dla niego niezwykła szansa do pokazania siły i odwagi - zapewniał w programie Newsroom WP prof. Sławomir Sowiński.