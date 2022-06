Bankructwo pod koniec czerwca? Prognoza dla Rosji

Rosja nie spłaca długów

Niezwykłe jest to, że Rosja nie popada w zwłokę z powodu braku środków finansowych. Gdyż kraj ten posiada duże zasoby walut obcych i co miesiąc dostaje miliardy z eksportu ropy naftowej i gazu. Zatem około 40 mld dolarów do spłaty obligacji zagranicznych, z czego około 2 mld dolarów, które muszą być spłacone do końca roku powinny być łatwe do uregulowania.