Ban na marihuanę w Amsterdamie. Zakaz w dzielnicy czerwonych latarni

To nie pierwsza próba oczyszczenia Holandii z gości, przybywających do stolicy w wyłącznie w celach związanych z narkotykami, alkoholem i seksem. Burmistrz Amsterdamu, Femke Halsema, już w 2021 roku chciał zakazać zagranicznym turystom wstępu do kawiarni konopnych, aby przeciwdziałać "antyspołecznym zachowaniom" w strefie publicznej, zaprotestowali jednak właściciele coffeeshopów. Powiedzieli, że jeśli turystom zabroni się wstępu do obiektów objętych regulacjami, zostaną wepchnięci w ręce bezwzględnych gangsterów narkotykowych na ulicach.