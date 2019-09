Bałtyk. Wypadek polskiego jachtu. Jedna osoba nie żyje, jedna jest poszukiwana

Bałtyk. Przy wejściu do portu w Kłajpedzie na Litwie w niedzielę wieczorem przewrócił się jacht z siedmioma Polakami na pokładzie. Pięć osób udało się uratować - trafiły do szpitala. Zginął 65-letni kapitan jachtu. Służby poszukują siódmego żeglarza - 45-letniego mężczyzny.

Z relacji litewskich mediów wynika, że do wypadku jachtu "Lilla W" doszło ok. godziny 18. Wiał silny wiatr, jego prędkość sięgała w porywach 24 metrów na sekundę. Morze było wzburzone, fale miały wysokość 5-6 metrów. Prawdopodobnie żeglarze chcieli schronić się przed sztormem na spokojniejszych wodach Zalewu Kurońskiego lub zawinąć do portu w Kłajpedzie. Niestety, gdy byli na wysokości wejścia do portu, w miejscu - gdzie jak twierdzą świadkowie - załamywały się fale, jacht przewrócił się.