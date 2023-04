Bali ma dość. Billboardy adresowane do Rosjan

W połowie marca gubernator Bali I Wayan Koster wezwał rząd centralny do cofnięcia przywilejów Visa on Arrival dla obywateli rosyjskich i ukraińskich w związku ze wzrostem przypadków dotyczących obcokrajowców nadmiernie przedłużających wizy lub nielegalnie pracujących na wyspie. W oświadczeniu wydanym przez Urząd Imigracyjny Ngurah Rai wskazano, że w okresie od 1 stycznia do 2 kwietnia 2023 z Bali deportowano 40 cudzoziemców, z czego aż 14 pochodziło z Rosji.