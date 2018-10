"Bagno i patologia". Szczere wyznanie polityka z partii Janusza Korwin-Mikkego

Ugrupowanie Wolność Janusza Korwin-Mikkego pozyskało posła Kukiz'15, ale jednocześnie straciła skarbnika. "To bagno, niereformowalna patologia" – pisze o partii Artur Jabłoński w oświadczeniu.

W oświadczeniu w mocnych słowach pisze o powodach odejścia. "Ukrywane i przykrywane czym się da problemy wolności wynikają niezmiennie nie z braku idei i szczerze zaangażowanych ludzi, a tylko z braku profesjonalnego zarządzania całkiem sporymi zresztą zasobami i ludźmi o sporym potencjale. Marnotrawstwo rozczarowuje, a jego przyczyny zdumiewają i trzeba to ciągle przykrywać manipulacjami i kłamstwami, co z kolei ludzi prawych i dość bystrych, by to dostrzec trwale zniechęca" – pisze Jabłoński.

Jabłoński opisuje, że prawie rok ugrupowanie nie było w stanie założyć lokat na kilka milionów złotych. "Mnie jako skarbnika nigdy nie upoważniono do rachunku, a moje wielokrotne zalecenia i instrukcje, by osoby upoważnione założyły lokaty do dziś pozostają ignorowane. Strata z tego tytułu to blisko dwieście tysięcy zł" - wytyka Jabłoński. I dodaje: "Przykładów takiego fatalnego zarządzania, dziwnych umów, nieuzasadnionych decyzji i niejasnych motywów jest zbyt wiele, bym mógł w tym dalej uczestniczyć i firmować to bagno swoją obecnością i nazwiskiem".