Badanie Pew: Nie wszyscy są nieufni wobec Putina

Tylko umiarkowane zaufanie do Bidena, Macrona i Scholza

Jeśli chodzi o globalną reputację mężów stanu, to zaufanie do szefów państw i rządów również nie jest wysokie. 54 procent światowej opinii publicznej ma zaufanie do Bidena, 50 procent do Macrona i 49 procent do Scholza. Zaufanie do Macrona i Scholza spadło jednak od 2022 roku, zwłaszcza w krajach NATO.