Badania Tomasza J. muszą być powtórzone. Przesłuchanie "nie wcześniej niż w czwartek"

- Dzisiejsze wyniki badań toksykologicznych pacjenta nie pozwalają na podjęcie decyzji - powiedział rzecznik poznańskiego Szpitala Miejskiego Stanisław Rusek. Poinformował, że decyzja ws. zgody na przesłuchanie podejrzanego zostanie wydana nie wcześniej niż w czwartek.

- Lekarze muszą mieć stuprocentową pewność co do stanu jego zdrowia, i że pacjent będzie w pełni świadomy sytuacji i odpowiedzialności prawnej związanej z przesłuchaniem - tłumaczy rzecznik.

We wtorek Tomasz J. został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. - Jest z nim kontakt werbalny, a o to obawialiśmy się najbardziej, ponieważ pacjent miał poparzone górne drogi oddechowe i nie wiadomo było, czy w ogóle będzie w stanie artykułować dźwięki - opisuje. - Okazuje się jednak, że on nie tylko artykułuje dźwięki, ale i jest w stanie mówić. To z kolei daje podstawy do tego, by mógł być przesłuchany przez prokuraturę - tłumaczył rzecznik szpitala.