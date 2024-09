Babisz dostał wiatr w żagle. Ważne zwycięstwo w wyborach

ANO na drodze do przejęcia władzy?

Komentatorzy podkreślają, że sukces w częściowych wyborach do Senatu to dla ANO trzecia kolejna wygrana, odkąd ruch znalazł się w opozycji. Ugrupowanie triumfowało wcześniej w wyborach europejskich w czerwcu i przed tygodniem w wyborach do samorządów regionów.