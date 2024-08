Babiarz komentuje swój powrót. "To było trudne"

Babiarz i tajemnicza kartka

Babiarz odniósł się też do nagrania, które ujawniła Wirtualna Polska. Do komentującego skoki Przemysława Babiarza i Stanisława Snopka podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie rafiła kartka z wiadomością "od prezesa i dyrektora". Wypisane na niej były pochwały w kierunku TVP i złośliwość wobec TVN. Przemysław Babiarz odczytał treść na antenie. - Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Od kiedy pamiętam, a pamiętam 32 lata, telewizja miała zawsze pewien określony profil, reprezentowała pewien ogląd świata i akceptowała pewien rodzaj zachowań, interpretacji, a także komentarzy. Jeżeli zdarzało, że pracownicy wykraczali poza ten wyznaczony profil, to następowały korekty. Tak było, od kiedy ja pamiętam. A z tego, co mi opowiadają starsi koledzy, to przed rokiem 1989 było znacznie gorzej. Polegało to na sankcjach, wyrzucaniu z pracy - stwierdził.