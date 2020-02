Awaryjne lądowanie boeinga 767 Air Canada. Krążył nad Madrytem, akcja myśliwców F-18

Awaria samolotu Air Canada lecącego do Toronto. Boeing 767 awaryjnie wylądował na lotnisku w Madrycie. Jak podaje hiszpański związek zawodowy pilotów, z samolotu oderwała się część podwozia i dostała się do silnika. Z kolei "El Pais" informuje, że odpadło jedno z kół.

Pojawiły się również informacje, że uszkodzone koło w momencie wybuchu rozrzuciło odłamki. Część z nich trafiły do jednego z silników.

Problemy zaczęły się pół godziny od startu maszyny. To wtedy załoga podjęła decyzję o powrocie na lotnisko w Madrycie.

Zanim do tego dojdzie, boeing 767 musiał zużyć paliwo. Może krążyć nad miastem nawet trzy godziny. Według hiszpańskiego "El Pais" myśliwce F-18 wystartowały z bazy Torrejon Air Force Base, by ocenić uszkodzenia samolotu.

Na pokładzie znajdowało się 130 pasażerów oraz załoga. Jeden z pasażerów mówił w rozmowie z telewizją TVE, że krótko po starcie można było usłyszeć eksplozję podwozia. - Po kilkunastu minutach pilot uspokoił nas wyjaśniając, że doszło do pęknięcia jednej z opon. (…) Jesteśmy cali i zdrowi - powiedział podróżny, który chciał lecieć z Madrytu do Toronto.

Co było przyczyną awarii? Na razie będzie to badane przez służby, ale według źródeł Reutersa w hiszpańskim resorcie turystyki awaria miała dotyczyć podwozia i silnika samolotu. Miało również dojść do pęknięcia jedna z dziesięciu opon boeinga.