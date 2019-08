Awaria w Warszawie. Mariusz Błaszczak do Rafała Trzaskowskiego: proszę nie przeszkadzać tym, którzy chcą pomóc!

Warszawa. Rząd angażuje się w naprawianie awarii oczyszczalni ścieków "Czajka". Szef MON zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego. "To dowód ignorancji i braku szacunku dla ludzi" - tak ocenia zachowanie prezydenta stolicy.

- Jest w tej chwili za wcześnie, żeby mówić, jakie były przyczyny, ponieważ te przyczyny będą przez najbliższe godziny i dni ustalane - dodał. Podkreślił, że "nie ma żadnych powodów do paniki".

Trzaskowski odniósł się również do krytyki ze strony polityków partii rządzącej, którzy zarzucają stołecznemu ratuszowi brak szybkiej reakcji.

- Normalnie wszędzie na świecie w momencie, kiedy pojawia się tego typu awaria, wszystkie służby i wszyscy politycy w cywilizowanym świecie ze sobą współpracują. Potem oczywiście przychodzi czas na rozliczenie i na stawianie pytań, to jest całkowicie również naturalne. Natomiast na początku wszyscy ze sobą współpracują. Tutaj, dosłownie minuty po ogłoszeniu problemu, mieliśmy do czynienia z politykami partii rządzącej PiS-u, którzy manipulują rzeczywistością i próbują na tej awarii budować kampanię polityczną" - mówił Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej.

Do tej wypowiedzi odniósł się szef MON Mariusz Błaszczak.

"Prezydent Trzaskowski stwierdził, że pomoc Wojska w związku z katastrofą ekologiczną nie jest potrzebna. To dowód ignorancji i braku szacunku dla ludzi. Zagrożeni są nie tylko Warszawiacy ale też mieszkańcy Mazowsza, Kujaw i Pomorza. Proszę nie przeszkadzać tym, którzy chcą pomóc!" - czytamy w jego wpisie na Twitterze.

Warszawa. Awaria w oczyszczalni "Czajka"

We wtorek zepsuł się rurociąg przesyłowy w oczyszczalni "Czajka". Wówczas zadziałał zapasowy kolektor. Gdy przestał działać drugi rurociąg, w środę rano doszło do kontrolowanego zrzutu ścieków do Wisły. Szacuje się, że w Wiśle pojawi się 260 tys. metrów sześciennych nieczystości.