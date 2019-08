Awaria w oczyszczalni "Czajka". Patryk Jaki krytykuje Rafała Trzaskowskiego: Warszawie grozi katastrofa ekologiczna

Warszawa. Patryk Jaki zabrał głos ws. awarii w oczyszczalni "Czajka". Polityk PiS skrytykował działania prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego.

O awarii kolektorów w oczyszczalni ścieków "Czajka" poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy.

Władze miasta zdecydowały się na kontrolowany spust wody do Wisły. Do rzeki trafia wiele tysięcy litrów zanieczyszczonej wody. Jednak prezydent miasta zapewnia, że "nie ma powodów do niepokoju".

Teraz do sprawy odniósł się europoseł PiS Patryk Jaki. Były kandydat na prezydenta stolicy stwierdził, że Rafał Trzaskowski ukrywał wyciek ścieków do Wisły. "Warszawie grozi katastrofa ekologiczna, zagrożone mogą być unikalne rezerwaty przyrody. A spółka jest pełna zadowolonych z siebie działaczy PO" - czytamy we wpisie polityka.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk skomentował awarię oczyszczalni ścieków Czajka. - To niezwykle groźne zjawisko. Mogło dojść do potężnych szkód środowiskowych - tłumaczy. Jak zaznacza, do katastrofy doszło we wtorek o godz. 5. Uszkodzone miały być już dwa kolektory. Szef resortu zapewnia, że rząd deklaruje pomoc władzom Warszawy oraz szacuje, że zrzut ścieków do rzeki wynosi 260 tys. metrów sześciennych.

Oczyszczalnia ścieków Czajka w Warszawie jest zlokalizowana na terenie Choszczówki. To jedna z największych oczyszczalni w Polsce. Została zaprojektowana na początku lat 70. XX wieku. Swoją działalność rozpoczęła w 1991 r. W 2012 r. zakończyła się jej rozbudowa. Do oczyszczalni spływają ścieki z prawobrzeżnej części stolicy oraz z Legionowa, Marek i Zielonki.