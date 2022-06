Awantury we włoskim rządzie. Premier wyjechał wcześniej ze szczytu NATO

Ruch Pięciu Gwiazd boryka się z wewnętrznymi problemami. Właśnie szeregi opuścił poprzedni lider, szef resortu spraw zagranicznych Luigi Di Maio. On również nie mógł dogadać się z Conte. Tłem nieporozumień były sprawy dostaw broni dla Ukrainy. Conte sprzeciwia się dozbrajaniu obrońców Kijowa, twierdząc, że to przedłuży walki i przyczyni się do śmierci wielu ludzi.