Awantura w TVP Info. Emocje sięgnęły zenitu

Incydent w programie "Studio Polska", nadawanym na żywo w TVP Info. W studiu pojawił się mężczyzna z kartką "Stop cenzurze w TVP". Doszło do szarpaniny i wymiany zdań z prowadzącymi. Interweniowała ochrona.

Mężczyzna pojawił się w studiu w ramach protestu. Chodziło o zakaz wstępu do studia dla Adama Słomki i Zygmunta Miernika. Byli opozycjoniści z czasów PRL otrzymali go w związku z awanturą do jakiej doszło w "Studio Polska" w październiku ub. r. Mężczyzna, który na kolanach trzymał portret Słomki kopnął wtedy jednego z uczestników w plecy.