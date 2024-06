Awantura w Sejmie. "Pana słowa są haniebne"

Na zarzuty Sachajki zareagował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Polityk PSL pojawił się na mównicy. - Słowa pana posła Sachajki są ze wszech stron bardzo haniebne. To, co pan przed chwilą powiedział, nie licuje z tym, co wysoka Izba przed chwilą uczciła minutą ciszy - powiedział.