Awantura w Sejmie. Kto atakował, a kto był atakowany? Dwie wersje zdarzeń

Po awanturze w Sejmie nie milknie dyskusja o tym, kto w rzeczywistości był ofiarą, a kto sprawcą. Z relacji protestujących i dziennikarzy, którzy byli świadkami zajść, to Straż Marszałkowska brutalnie potraktowała chcące wywiesić baner kobiety. "Wiadomości" TVP sprawę przedstawiły jednak całkiem inaczej.

Oprócz odzianych w mundury Strażników Marszałkowskich w interwencji brał udział również mężczyzna w ciemnym garniturze, który siłą odciągał kobiety od okna. Kim był ów cywil? Dziennikarze szybko rozszyfrowali, że jest nim Krzysztof Pręgowski. To on miał wobec kobiet zachowywać się najbardziej agresywnie.

Kim jest Krzysztof Pręgowski? Szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka mówił, że to „wieloletni pracownik Kancelarii Sejmu". Po odwołaniu Arkadiusza Koschalke spekulowano, że to właśnie Pręgowski którego żona jest pracownicą sekretariatu Klubu Parlamentarnego PiS, ma zostać nowym komendantem Straży Marszałkowskiej. Tak się jednak nie stało. Stanowisko to objął Piotr Rękosiewicz.

Co robi teraz Pręgowski? Jaką funkcję pełni? Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka odparł jedynie, że ""to jest pracownik Kancelarii Sejmu, osoba związana ze strażą marszałkowską".

Kancelaria Sejmu: on ma swoje stanowisko

Zapytany przez dziennikarzy, jaką funkcję pełni Pręgowski, odparł: - Nie znam jego stanowiska służbowego. Wiem, że jest wieloletnim pracownikiem Kancelarii Sejmu. Dodał, że według jego wiedzy Pręgowski jest "strażnikiem marszałkowskim". - On ma swoje stanowisko, najpewniej jest to specjalista bądź główny specjalista - dodał. Tłumaczył też, że "w straży marszałkowskiej są rożne osoby, niektóre są ubrane po cywilnemu, niektóre maja mundury".

"Wiadomości" TVP: to koleżanka napierała na jej rękę

Autor materiału tłumaczy, że w "rzeczywistości, jak widać na tych zdjęciach, to koleżanka protestującej kobiety napierała na jej rękę podczas awantury". Słowa te zilustrowano ujęciem, mającym stanowić dowód na to, że to protestujące same sobie narobiły siniaków.