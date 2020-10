Awantura w Sejmie. Kaczyński do opozycji: narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami

Trwają obrady Sejmu. Z mównicy wypowiedział się Jarosław Kaczyński. - W tej chwili w imię własnych, małych, brudnych interesów Nowaka, rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi - powiedział prezes PiS. Wystąpienie prezesa wywołało gromkie brawa wśród polityków partii rządzącej.

Sejm. Trwa drugi dzień obrad. Na mównicę wszedł prezes PiS. - Mamy dzisiaj w Polsce, wysoka izbo, bardzo wysoki stan epidemii. Ten stan wyklucza jakiekolwiek spotkania publiczne powyżej 5 osób - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Sądzę, że to, co dzieje się na tej sali pokazuje, jaki jest was poziom kultury politycznej, państwowej. Wy w tej chwili w imię własnych interesów, brudnych interesów Nowaka rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami. Jest przestępstwo spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego - dodał prezes PiS.

Kaczyński zarzucił opozycji, że "wzywając do demonstracji, powodujecie tego rodzaju przestępstwa" - Odpowiecie za to - dodał. Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego wywołało gromkie brawa m.in. wśród polityków PiS-u.

Sejm. Jarosław Kaczyński do opozycji: narażacie na śmierć mnóstwo ludzi

Awantura w Sejmie. Cezary Tomczyk zabrał głos

Do słów prezesa PiS odniósł się szef klubu KO Cezary Tomczyk. - Pan wczoraj wystąpił przeciwko polskim obywatelom. To jest nie tylko głęboko niemoralne i skandaliczne. Jest to ciężkie przestępstwo przeciwko narodowi (...) Ciężkie przestępstwo, za które będzie pan musiał zapłacić - powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

- Żądamy prawdy o epidemii, żądamy prawdy w Telewizji Publicznej (...) To jest pana odpowiedzialność i pana krew na rękach - zauważył.

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński we wtorek nawoływał sympatyków jego partii do obrony kościołów. - Musimy bronić polskich kościołów za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła - powiedział wicepremier w nagraniu w mediach społecznościowych.