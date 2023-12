Awantura w Polsacie. "Knajacki pseudoposeł". Kownacki wyszedł

- Pan zachowuje się jak najgorszy knajacki pseudoposeł, pan jest neoposłem - mówił. - Ja mam pana od nazistów wyzywać? Od stalinowców? Pan wie, kim byli naziści? Co to były obozy koncentracyjne? Pan wie, co to mordowanie ludzi w katowniach przez UB? Pan tego nie wie? Pan porównuje kogokolwiek dzisiaj do tych ludzi? Kim pan jest? - pytał Kownacki.