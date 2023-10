Awantura o jedzenie w szpitalach. "A kto był wtedy wiceministrem?"

Janusz Cieszyński zaatakował Marka Belkę na Twitterze odnosząc się do nagrań z restauracji "Sowa i Przyjaciele". Miało to być nawiązanie do pytania Belki o to, czy po wyborach już dokonała się poprawa szpitalnych posiłków przez rządy PiS - jedna z obietnic wyborczych rządzących.