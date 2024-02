Awantura na komisji śledczej. "Ja pana przywołuję do porządku"

- Wie pan co, akurat byłem olimpijczykiem i jestem lepiej wykształcony od pana - stwierdził Mariusz Gosek z Suwerennej Polski. Trela jednak nie odpuszczał. - Ja bym jednak prosił, żeby panowie, koledzy Zbigniewa Ziobry, się trochę uspokoili, bo jak panowie opowiadali te swoje herezje, to nikt wam nie przerywał. (...) Przejdźmy do głosowania, koledzy Zbigniewa Ziobry chcieliby tu zrobić jakiś mało interesujący cyrk - uznał.